В международном аэропорту Гонконга ввели специальный режим из-за массовых протестов, в здание не будут пускать без авиабилета и паспорта.

В международном аэропорту Гонконга ввели специальный режим из-за массовых протестов, в здание не будут пускать без авиабилета и паспорта.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в генеральном консульстве России.Отмечается, что с 14 августа любой человек, кроме сотрудников, желающий пройти в аэропорт, должен предъявить удостоверение личности и авиабилет на рейс, вылетающий в ближайшие 24 часа. При этом пассажирам рекомендовано приезжать в воздушную гавань минимум за три часа до вылета.12 и 13 августа руководство аэропорта вынуждено было отменить рейсы из-за протестующих, которые заполнили залы.Протесты в Гонконге продолжаются более двух месяцев. Они начались после решения властей города принять законопроект, в котором прописывается механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.Несмотря на то, что после акций глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, это не остановило митингующих, которые требуют теперь ухода в отставку мэра Гонконга.