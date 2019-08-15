Еще трое человек пострадали

Еще трое человек пострадали14 августа в Камешковском районе произошла смертельная авария. Автомобиль Hyundai столкнулся с инкассаторским автомобилем Ford. Один человек погиб, трое пострадали.По предварительной информации регионального УМВД, ДТП на 14 километре трассы М-7 произошло около 15:30. Водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу, зацепил автомобиль Toyota Land Cruiser. А далее последовало лобовое столкновение с машиной Ford.ДТП стало смертельным для 41-летнего водителя Hyundai. Водитель и 2 пассажира инкассаторской машины с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.