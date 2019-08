В Филадельфии из дома, где забаррикадировался стрелок, смогли выбраться два полицейских, заблокированных в здании ранее. Их эвакуировал спецназ, сообщили в полиции.

Update: 2 PPD Officers who were in house with shooter have been safely evacuated by PPD SWAT. Suspect is still armed and inside house. Continue to avoid the area.— Eric Gripp (@PPDEricGripp) August 15, 2019Штурм продолжается, передает РИА Новости. Стрелок не собирается сдаваться и не идет на переговоры со стражами порядка.Перестрелка произошла в здании на севере города во время спецоперации по поимке наркоторговцев. Полиция попыталась проникнуть в дом, но преступники встретили стражей порядка беспорядочной стрельбой и ранили шестерых из них. Один из стрелявших был задержан, а другой остался в здании и продолжил отстреливаться.