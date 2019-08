В Филадельфии прогремела стрельба. ЧП произошло на севере города.

В Филадельфии во время операции по задержанию наркоторговцев прогремела стрельба. ЧП произошло на севере города. Были ранены шестеро полицейских, их жизни вне опасности. Один из стрелков был задержан, однако второму удалось скрыться.Машина с полицейскими, ехавшая к месту стрельбы, попала в аварию. Пострадал один сотрудник полиции.philadelphia having shoot outs with the law