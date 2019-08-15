Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и в ближайшее время будет возвращено собственнику.
12 августа текущего года в МО МВД России «Ковровский» обратился 45-летний местный житель, сообщивший, что из принадлежащего ему автомобиля «Газель» была похищена автомагнитола и аккумуляторная батарея.
Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, составила 8000 рублей.
Сотрудники полиции по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение подозреваемого, 44-летнего местного жителя.
Подозреваемый был задержан на территории района и дал признательные показания.
Похищенное имущество было изъято оперативниками по месту жительства злоумышленника.
В отношении фигуранта следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).