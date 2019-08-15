Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и в ближайшее время будет возвращено собственнику.

12 августа текущего года в МО МВД России «Ковровский» обратился 45-летний местный житель, сообщивший, что из принадлежащего ему автомобиля «Газель» была похищена автомагнитола и аккумуляторная батарея.Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, составила 8000 рублей.Сотрудники полиции по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение подозреваемого, 44-летнего местного жителя.Подозреваемый был задержан на территории района и дал признательные показания.Похищенное имущество было изъято оперативниками по месту жительства злоумышленника.В отношении фигуранта следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).