Он похитил автомагнитолу и аккумуляторную батарею

Он похитил автомагнитолу и аккумуляторную батареюВ середине августа этого года в полицию обратился житель Коврова, сообщивший, что из его автомобиля «Газель» украли автомагнитолу и аккумуляторную батарею.Сумма материального ущерба составила 8 тысяч рублей.Правоохранители по горячим следам установили личность и местонахождение подозреваемого, 44-летнего местного жителя. Похищенное имущество нашли дома у злоумышленника.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.