Мужчина заявил в полицию об угоне после того, как его автомобиль эвакуировали из Басманного переулка в центре Москвы.

Мужчина заявил в полицию об угоне после того, как его автомобиль эвакуировали из Басманного переулка в центре Москвы.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах столицы.Собеседник агентства подчеркнул, что заявитель сообщил, что в салоне машины находился восьмилетний ребенок. Отмечается, что сейчас данная информация проверяется.