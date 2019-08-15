В Омской области ищут пропавшего трехлетнего мальчика, которого родители оставили в машине и ушли в тайгу за ягодами. Когда они вернулись, ребенка в автомобиле уже не было.

В Омской области ищут пропавшего трехлетнего мальчика.Коля Бархатов потерялся в тайге в Большереченском районе 13 августа. Как сообщается на сайте МВД по Омской области, родители приехали за ягодами и оставили мальчика одного в машине. Когда они вернулись, ребенка в автомобиле уже не было.Сначала родители пытались его найти своими силами. Когда малыша найти не удалось, они обратились с заявлением в полицию. По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело.В поисках принимают участие около 200 полицейских, 60 сотрудников Росгвардии, представители других силовых структур, волонтеры и местные жители. Всего в поисках малыша задействованы около 600 человек. Также на территории работают кинологи с собаками, привлечены вертолет с тепловизором и два частных самолета.