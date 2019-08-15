В особняке у педофила Джеффри Эпштейна обнаружена картина, на которой изображен бывший президент США Билл Клинтон — в синем платье и в красных туфлях на каблуке.

В особняке у педофила Джеффри Эпштейна обнаружена картина, на которой изображен бывший президент США Билл Клинтон — в синем платье и в красных туфлях на каблуке. Развалившись на кресле в Овальном кабинете, Клинтон с улыбкой показывает на зрителя, сообщает DailyMail.Синее платье, судя по всему, — отсылка на Монику Левински, участницу грандиозного сексуального скандала, в который был замешан экс-президент, или же на его супругу на Хиллари Клинтон. Они обе носили подобные платья.Картина была написана австралийско-американской художницей Петриной Райан-Кляйд. Однако неизвестно, купил ли Эпштейн оригинал или просто повесил в доме копию.Источник, сообщивший о картине, добавил, что она шокирует. "Это провокационная, сексуальная картина", — заявил свидетель.Особняк Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде (Нью-Йорк) был гнездом разврата. Его площадь — 4,5 тысячи квадратных метров, цена — 77 миллионов долларов. Гости педофила проводили выездные вечеринки на острове Малый Сент-Джеймс в Карибском море. Они летали туда на "Экспрессе "Лолита" — частном Boeing 727. Билл Клинтон был замечен на этом самолете не менее 10 раз.Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере. Одна из версий — самоубийство. Однако есть и другая: Эпштейна могли убрать, так как он имел слишком много компромата на американских политиков.