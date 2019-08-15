В Приморском районе Санкт-Петербурге установили памятник актрисе Фаине Раневской. На его основании высечен один из ее афоризмов - Все сбудется, стоит только расхотеть.

В Санкт-Петербурге появился памятник актрисе Фаине Раневской.Как сообщает РИА Новости, памятник установили в Приморском районе города. Он изображает Раневскую сидящей на скамейке. На постаменте высечен один из афоризмов актрисы: "Все сбудется, стоит только расхотеть".Автор памятника – скульптор Семен Жохов. Официальное открытие состоится 1 сентября.