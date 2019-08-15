Певица Нюша впервые стала мамой в начале ноября прошлого года. С тех пор она усердно пытается скрывать лицо малышки от посторонних глаз.

Певица Нюша впервые стала мамой в начале ноября прошлого года. С тех пор она усердно пытается скрывать лицо малышки от посторонних глаз.Но накануне на просторах интернета все-таки появился материал, на котором хорошо просматривается, как выглядит малышка. его выложила не сама мама, а ее близкая подруга.Накануне исполнительница отмечала свое 29-летие. Одна из приглашенных на вечеринку по случаю торжества приятельниц опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с мероприятия.Если присмотреться, то можно увидеть супруга Нюши – главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Одной рукой он снимает свою жену на смартфон, а в другой держит дочурку.Судя по всему, на вечеринке был определенный дреес-код. Все гости были одеты в костюмы и платья в светлых тонах. Дочь Нюши не была исключением – на девочке было белое платьице без рукавов и ободок с бантом того же цвета на голове.Отметим, пока неизвестно, как к публикации видеоролика отнеслась исполнительница и ее супруг. Тем не менее, сама певица подобные ролики с мероприятия не выкладывала.