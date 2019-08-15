Сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление, сделанное уполномоченным правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петром Наимским, относительно планов добиться повышения цены на транзит российского газа.

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление, сделанное уполномоченным правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петром Наимским, относительно планов добиться повышения цены на транзит российского газа.Ранее польский политик заявил, что ежегодно 30 миллиардов кубометров газа "практически бесплатно" проходит через территорию Польши по трубопроводу "Ямал – Европа".Цеков отметил политический подтекст заявления Наимского, подчеркнув, что Польша, находясь в плену русофобских взглядов, проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику.Сенатор добавил, что возможное повышение цены на транзит для России увеличит стоимость газа и для стран Европы. Также Цеков выразил уверенность, что Польша в этом вопросе не получит согласия от Европейского союза и не добьется ничего существенного.Контракт на транзит российского газа через территорию Польши заканчивается весной 2020 года, напоминает РИА Новости. Ранее руководитель "Газпром экспорта" и заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова сообщила, что стороны продолжают переговоры на тему продления соглашения, но пока безрезультатно.Петр Наимский также подчеркнул, что после окончания срока действия контракта Польша будет допускать к газопроводу в соответствии с европейскими процедурами (мощности трубы на участке в Польше необходимо будет бронировать на аукционе).