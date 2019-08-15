В западных регионах Японии порядка 570 тысяч жителей получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за приближения тайфуна Кроса.

В западных регионах Японии порядка 570 тысяч жителей получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за приближения тайфуна "Кроса". Об этом сообщает телеканал NHK.В основном эти меры касаются префектуры Хиросима – именно туда движется тропический шторм, утверждают синоптики. В настоящее время скорость ветра в его пределах составляет около 35 метров в секунду, передает ТАСС. По прогнозам метеорологов, в течение дня в ряде префектур на западе Японии может выпасть до 800 миллиметров осадков, в связи с чем местные власти предупреждают жителей об угрозах оползней.В связи с приближением тайфуна авиакомпании Японии отменили 673 внутренних авиарейса. Также на западе страны частично перекрыты участки скоростных автомагистралей и нарушено движение железнодорожного транспорта."Кроса" – десятый по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане в этом году. Как ожидается, в течение суток он выйдет в Японское море, после чего продолжит двигаться в сторону северного острова Хоккайдо.