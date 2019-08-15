Желая избежать административной ответственности, фигурант предложил полицейским денежное вознаграждение.

В начале августа текущего года инспекторами ДПС ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль марки «ВАЗ-21213» под управлением 31-летнего гражданина одного из соседних государств. Водиьтель, нарушая Правила дорожного движения, не использовал ремень безопасности.Правонарушитель, желая избежать административной ответственности, предложил инспекторам денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Полицейские предупредили нарушителя о том, что подобные действия преследуются по закону и являются преступлением, после чего сообщили о произошедшем в дежурную часть.Незаконные действия фигуранта были пресечены и задокументированы.Отделом дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).Сотрудники полиции напоминают, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием. Санкцией статьи наказания предусмотрено наказание как в виде крупного штрафа, так и в виде реального лишения свободы.