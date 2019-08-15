Виктория Макарская отметила 46-летие и обнаружила, что ее лицо поплыло. Тогда артистка решила прибегнуть к помощи профессионалов. Что из этого вышло, она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Виктория Макарская отметила 46-летие и обнаружила, что ее лицо "поплыло". Тогда артистка решила прибегнуть к помощи профессионалов. Что из этого вышло, она рассказала в своем аккаунте в Instagram."Мое лицо стало жить своей жизнью. Я не устала, полна сил, творческих планов и энергии, тока-тока начала, понимаешь, жить, как всегда мечтала, а оно вдруг устало. Оно не обещало мне, что не обвиснет... и, главное, ведь продолжает и дальше обвисать... истерика (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожаловалась Виктория Макарская.Идти к пластическим хирургам артистка наотрез отказалась. Она объяснила: "По-моему, они только уродуют, и до неузнаваемости меняют черты лица, к тому же это очень больно. И никто из них не гарантирует, что ваши драгоценные мышцы и нервные окончания будут сшиты идеально".Виктория Макарская выступила и против так называемых "уколов красоты". "Не хочу выглядеть изнутри "надутой", я и так не худенькая:) Но, это только мое личное мнение. Кому-то нравится. Каждый выбирает свое", – подчеркнула артистка.В итоге, она обратилась к аппаратной косметологии. "Это надо видеть! Быстро. Без противопоказаний.Результат потрясает!!! Знаю, что от внешности не зависит Счастье. Но еще знаю, что если есть возможность без пластических операций и без "уколов красоты" сделать получасовую совершенно безвреднкю процедуру, то почему бы не исправить опавший овал лица и не воспользоваться возможностями современной аппаратной косметологии? Ну, хоть мужа порадовать свежим личиком:)" – поделилась впечатлениями супруга актера .Теперь, по словам Виктории, каждое утро из зеркала на нее, как 15 лет назад, глядит молодая женщина. "Вопросов нет. Разве что один: ПОЧЕМУ Я НЕ ПОШЛА К НИМ РАНЬШЕ?:)))))" – задала риторический вопрос .