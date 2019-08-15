Заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров назвал основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры по договору переуступки.

Для начала покупателю нужно подготовиться перед покупкой квартиры, изучив нюансы предстоящей сделки: будь то обычная сделка или договор переуступки."Есть общие правила, они касаются и переуступок. Так, покупатель должен проанализировать цепочку, по которой продается квартира, все оплаты должны быть подтверждены. Нужно проверить как наличие документов у застройщика, так и историю реализации им других его проектов", - сказал Александр Гончаров, чьи слова приводит пресс-служба Комитета.Однако сущетсвуют тонкости, которые касаются покупки квартиры по переуступке. К примеру, зачастую первоначальная цена квартиры по договору долевого участия (ДДУ) ниже ее стоимости по переуступке прав требований. При этом, застройщик отвечает перед покупателем по той цене, которая была указана в первичном договоре."И если, например, гражданин захочет расторгнуть с застройщиком договор, то он вернет себе только первоначальную стоимость квартиры, а не ту, которую заплатил на основании договора переуступки прав требований по ДДУ", - разъяснил замглавы Москомстройинвеста.Сама практика, когда застройщики продают квартиры через аффилированные компании через договора переуступки прав, а не напрямую через ДДУ, существует, но не является системной. Кроме того, переуступка прав требований через ДДУ также возможна. Что касается защиты прав граждан, которые приобретают жилье по договорам переуступки уже у юридических лиц, то в данном случае действие закона о долевом строительстве (№ 214-ФЗ) на них также распространяется.