О борьбе с сайтами, на которых размещены предложения о прямой продаже лекарственных средств, порой опасных для жизни и здоровья, читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Вне правового поля, или чем опасны виртуальные «зелёные кресты»На просторах Рунета с лёгкостью можно найти лекарства по цене гораздо ниже, чем закупочная у дистрибьютора. Однако, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, до 50 % фальсификата реализуется именно через интернет-аптеки. Кстати, сама деятельность виртуальных пунктов «зелёного креста» находится за пределами правового поля. О борьбе с сайтами, на которых размещены предложения о прямой продаже лекарственных средств, порой опасных для жизни и здоровья, рассказали научные сотрудники ВНИИ МВД России«Тайны» больше нетЧувашские оперативники ликвидировали сеть интим-салонов под названием «Тайна». И действительно, просто так, с улицы, попасть в подпольные заведения было невозможно. Двери всегда закрыты, вход строго по согласованию с администратором. Впрочем, на этом неудобства для клиентов заканчивались. Зато благодаря вмешательству полицейских они начались для организаторов криминального бизнеса и людей, его обслуживающих. На скамье подсудимых - 18 человек, причастных к вовлечению в проституцию и содержанию притонов.Алгебра их связалаОни познакомились в послевоенном Баку в 1947 году. Оба учились в вечерней школе и поначалу были увлечены математикой: создали кружок и занимались с отстающими одноклассниками. А позже поняли, что влюблены не только в царицу наук, но и в друг друга. Константин и Капитолина поженились, у них родились дети и внуки. Супруга осталась верна математике, получив профессию педагога, а глава семейства посвятил жизнь службе в милиции. Недавно чета Захарян отметила благодатную свадьбу – 70 лет совместной жизни.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 31, а также на интернет-странице издания.