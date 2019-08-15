Сотрудники полиции напомнили ребятам правила дорожного движения.

В преддверии учебного года сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие, направленное на безопасное поведение детей на улице с будущими первоклассниками. Инспектор ГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району лейтенант полиции Надежда Борина напоминала ребятам о соблюдении требований Правил дорожного движения. Повторила с ребятами правила перехода проезжей части, объяснила, где и как правильно переходить проезжую часть, какие меры безопасности должны соблюдать пешеходы во время движения.Лейтенант полиции совместно с преподавателями летнего оздоровительного лагеря «Солнцеград» провели с ребятами «пешеходную экскурсию». Для этого вместе с детьми прошли к ближайшему пешеходному переходу, где напомнили ребятам об элементах дороги – проезжей части, тротоурах, дорожных знаках и их назначением. Обратили внимание на то, что подходя к проезжей части необходимо убрать сотовые телефоны, наушники, по возможности снять капюшоны, и убедившись в безопасности начинать движение. После чего ребята вместе со взрослыми прошли «безопасным маршрутом».В заключение пешеходного путешествия инспектор дорожно-патрульной службы еще раз напомнила ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости использования световозвращающих элементов.