Что-то случилось с Анастасией Волочковой, вернувшейся из Греции, где та отдыхала после презентации нового спектакля Балерина в зазеркалье цирка. В Сети опубликовано фото травмы разбившейся артистки.

Что-то случилось с Анастасией Волочковой, вернувшейся из Греции, где та отдыхала после презентации нового спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". В Сети опубликовано фото травмы разбившейся артистки.Анастасия Волочкова ужаснула своих поклонников. На страничке в социальной сети Instagram скандально известная балерина опубликовала фотографию, на которой запечатлела разбитую окровавленную коленку. "Приехала..🙈 Боль дикая🙈(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожаловалась артистка.В приложении Stories танцовщица выложила еще несколько снимков своей травмы, причем на одном заметно, что рану обработали, а также видео. На записи Анастасия Волочкова во всей сомнительной красе продемонстрировала колено, однако по какой-то причине отказалась рассказать, что же с ней случилось. Отметим, что, если судить по окружающей остановке, то балерина предпочла лечить рану не в больнице, а дома.вернулась в свой загородный особняк из Греции. Последние недели артистка радовала (и злила) многочисленных подписчиков фотографиями и видеозаписями. сделанными с частной виллы, которую ей любезно, по словам балерины, предоставили друзья. Анастасия не только много плавала, баловала себя шампанским и местными деликатесами, загорала и гуляла, но и дала несколько мастер-классов в соседних отелях.Балерина отметила, что это был экспромт, ведь она так любит дарить радость людям. К тому же, Анастасии есть, что показать. Она сильно похудела. Этому способствовали репетиции для ее нового спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". Волочкова по восемь часов в день готовилась к презентации. А после выхода постановки уехала отдыхать. В Греции артистка продемонстрировала великолепную форму и новые микроскопические купальники.