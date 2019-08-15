Анна Семенович попала в больницу, но не в обычную, а специализированную. Перед сексапильной артисткой стоит важная цель.

Анна Семенович попала в больницу, но не в обычную, а специализированную. Перед сексапильной артисткой стоит важная цель.Анна Семенович является одной из самых эффектных и сексапильных женщин в отечественном шоу-бизнесе. Артистка гордится своими аппетитными формами, всячески подчеркивая их декольтированными нарядами. Однако, как говорится, нет пределе совершенству, и Анна Семенович отправилась в специализированную клинику. Там певица намерена скинуть лишний вес и подтянуть форму.Об этом рассказала сама артистка на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. В приложении Stories исполнительница показала свой распорядок дня, в который включены физкультура, душ шарко, разные виды массажа и многое другое. Также певица придерживается определенного питания и пьет много воды. По словам Анны, у нее расписан на различные процедуры каждый час.Так, она уже позанималась на беговой дорожке в специальном костюме и перекусила тыквенным супом. Семенович рассказала, что в первый день пила один кисель, но у нее разболелся желудок, и тогда медики ей скорректировали питание. Артистка подчеркнула, что худеет под неусыпным вниманием врачей. Цель у Анны Семенович серьезная – скинуть за неделю четыре килограмма.Ограничения даются артистке с трудом. "С голодухи смотрю на дерево с яблоками. Тут все его подъедают. Я тоже думаю, пойти съесть, что ли, одно", – со смехом сказала певица, демонстрируя подписчикам живописное дерево в парке. Впрочем, она не унывает. ведь совсем уж голодом ее не морят. К примеру, на завтрак она получила печеное яблоко, творожное смузи и черный чай.Ходят слухи, будто Анна Семенович приводит себя в форму для того, чтобы забеременеть. Ранее артистка откровенно ответила на вопросы о личной жизни. 39–летняя исполнительница сообщила, когда планирует стать матерью. "Как только найду достойного папу для детей, так сразу", – заявила Анна Семенович. Певица не стала отрицать, что хочет замуж, однако ее избранником может стать только достойный мужчина. Артистка мечтает родить возлюбленному дочь. Будущий ребенок, по словам вокалистки, должен быть похож на нее.