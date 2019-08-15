Певец нашел архивное фото Примадонны отечественной эстрады. Игорь Николаев отметил, что жизнь слишком скоротечна.

Певец нашел архивное фото Примадонны отечественной эстрады.Игорь Николаев отметил, что жизнь слишком скоротечна.В личном Instagram артист опубликовал совместный снимок АллыПугачевой. Игорь Николаев отметил, что кадр был снят в августе 2008 года. Артистбуквально обомлел сообразив, что с момента создания фото прошло уже 11 лет."Скоро, с 24 августа, "Новая Волна" в Сочи. А это – 2008год, "Новая Волна" в Юрмале, мы с Аллой Пугачевой ведем творческий вечер ИгоряНиколаева. Как? Прошло уже 11 лет? Время летит нереально быстро!" – написалИгорь Николаев ниже.Интернет-обыватели отметили, что за прошедшие 11 лет жизнь артистовкруто изменилась. Алла Борисовна, например, зарегистрировала отношения с юмористомМаксимом Галкиным. В 2013 году супруги стали родителями близнецов Лизы и Гарри.Малышей знаменитостям родила суррогатная мать: много лет назад Примадонназаморозила яйцеклетки.Примечательно, что в семье в этот периодтоже произошло пополнение. В 2015 году его супруга – певица Юлия Проскурякова –родила дочь Веронику. Певец души не чает в наследнице. Артист постояннопубликует фото и видео с дочерью в личном микроблоге."А сколько всего произошло за эти 11 лет! И как крутоизменилась Ваша жизнь,Игорь Юрьевич!!! 💝Как всегда, великолепныеи классные!👍Ваш творческий вечер в 2008 году былпотрясающий!👏👏 Ждем открытия "НовойВолны" в Сочи и новых встреч с Вами, Маэстро! 🎤🎶🎼🎶🎹🌊🌊💓💓💓 (орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)", – отметила подписчица