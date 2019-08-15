Певец нашел архивное фото Примадонны отечественной эстрады.
Игорь Николаев отметил, что жизнь слишком скоротечна.
Певец нашел архивное фото Примадонны отечественной эстрады.
Игорь Николаев отметил, что жизнь слишком скоротечна.
В личном Instagram артист опубликовал совместный снимок Аллы
Пугачевой. Игорь Николаев отметил, что кадр был снят в августе 2008 года. Артист
буквально обомлел сообразив, что с момента создания фото прошло уже 11 лет.
"Скоро, с 24 августа, "Новая Волна" в Сочи. А это – 2008
год, "Новая Волна" в Юрмале, мы с Аллой Пугачевой ведем творческий вечер Игоря
Николаева. Как? Прошло уже 11 лет? Время летит нереально быстро!" – написал
Игорь Николаев ниже.
Интернет-обыватели отметили, что за прошедшие 11 лет жизнь артистов
круто изменилась. Алла Борисовна, например, зарегистрировала отношения с юмористом
Максимом Галкиным. В 2013 году супруги стали родителями близнецов Лизы и Гарри.
Малышей знаменитостям родила суррогатная мать: много лет назад Примадонна
заморозила яйцеклетки.
Примечательно, что в семье в этот период
тоже произошло пополнение. В 2015 году его супруга – певица Юлия Проскурякова –
родила дочь Веронику. Певец души не чает в наследнице. Артист постоянно
публикует фото и видео с дочерью в личном микроблоге.
"А сколько всего произошло за эти 11 лет! И как круто
изменилась Ваша жизнь,Игорь Юрьевич!!! 💝Как всегда, великолепные
и классные!👍Ваш творческий вечер в 2008 году был
потрясающий!👏👏 Ждем открытия "Новой
Волны" в Сочи и новых встреч с Вами, Маэстро! 🎤🎶🎼🎶🎹🌊🌊💓💓💓 (орфография
и пунктуация
автора сохранена.
– Прим. ред.)", – отметила подписчица