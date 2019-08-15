Хабаровский край ждет самая сильная волна паводка, она будет четвертой по счету. Сегодня об этом рассказали министру МЧС России. Евгению Зиничеву, он прибыл в регион, чтобы проверить как выполнены его поручения с последнего визита в июле.

Хабаровский край ждет самая сильная волна паводка, она будет четвертой по счету. Сегодня об этом рассказали министру МЧС России. Евгению Зиничеву, он прибыл в регион, чтобы проверить как выполнены его поручения с последнего визита в июле.Ряд жителей уже остался без питьевой воды - колодец на улице Богачева затоплен. Теперь стараются спасти остатки урожая. Единственным способом передвижения остается лодка. А в домах готовятся поднимать все вещи повыше, так поступали шесть лет назад во время наводнения. Дома, даже после того как их залил Амур, были признаны пригодными для проживания.Как передает ГТРК "Дальневосточная", жители края готовились к поднятию уровню Амура максимум до шести метров, но прогноз изменился. Новый был озвучен на совещании с министром МЧС России. Гребень паводка у Хабаровска ожидается почти на метр больше. Всему виной тайфуны, идущие на реку из Китая и Японии. Начальник ФГБУ "Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Вячеслав Паршин сообщил, начиная с понедельника уровни воды у Хабаровска будут продолжать расти и должны достигнуть уровня от 630 до 680. В зоне подтопления окажутся более 35 частных домов, 90% левобережных островов, и три многоэтажки на улице Ремесленной. Для снятия паводкового напряжения с южной части Хабаровска возле арены "Ерофей" смонтируют мощную насосную станцию. Кроме того, В районе яхт-клуба экстренно возводят еще одну песчаную дамбу, так как здесь нет гидрозащиты.Всего в зону паводка попадает более 40 населенных пунктов региона и порядка полутора тысяч человек. Глава МЧС Евгений Зиничев подчеркнул, что был целый месяц на проведение всех необходимых превентивных мероприятий. Надо убедиться, что их будет достаточно. Основная задача — не допустить гибели людей.Третья волна повадка уже подошла к Хабаровску. По прогнозам синоптиков, с 19 по 23 августа река поднимется до максимальных уровней. Сейчас Амур у краевого цента поднялся до отметки 564 сантиметра.