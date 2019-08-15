Чемпион мира в UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что футболист Краснодара Магомед-Шапи Сулейманов достоин играть в сборной России. Нурмагомедов призвал главного тренера российской команды Станислава Черчесова обратить внимание на 19-летнего нападающего.

Чемпион мира в UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что футболист "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов достоин играть в сборной России. Нурмагомедов призвал главного тренера российской команды Станислава Черчесова обратить внимание на 19-летнего нападающего.Хабиб разместил призыв к Черчесову на своей странице в социальной сети. Также Нурмагомедов похвалил Сулейманова в эфире канала Россия 24. "Я слежу за футболом, и особенно за российским. Поздравлял его с голом. А он меня поздравлял с победой. Это молодой пацан, который рос у нас на районе. Он тренировался в школе Маркарова — там, где мы бегаем по утрам. У него большие перспективы. Желаю ему успехов от души. Главное — не заболеть звездной болезнью. Это опасная вещь. Если близко подпустишь — можешь заболеть. Так что пусть тренируется усердно, не обращает внимания на СМИ, забивает постоянно голы — и результат будет".Воспитанник дагестанского футбола Магомед-Шапи Сулейманов блестяще провел ответный матч квалификационного раунда с "Порту". Юный футболист забил два мяча из трех, чем помог "Краснодару" выиграть 3:2 и продолжить борьбу в Лиге чемпионов.