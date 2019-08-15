Певец Юрий Шатунов получил наибольшую популярность еще в далеких 90-х. Его прославили песни Седая ночь и Белые розы.

Певец Юрий Шатунов получил наибольшую популярность еще в далеких 90-х. Его прославили песни "Седая ночь" и "Белые розы".Стало известно, что у экс-солиста группы "Ласковый май" есть разрешение от правообладателя на публичное исполнение этой композиции. Об этом сообщил его PR-менеджер Аркадий Кудряшов.По его словам, два этих хита являются визитной карточкой артиста. Более того, он уверяет, что Шатунов никогда не отказывался от них.Отметим, недавно возникли слухи о том, что Юрий сделал громкое заявление. Сообщалось, что певец перерос эти композиции и больше не будет исполнять их на своих концертах. Эту информацию озвучил ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин на своей странице в Instagram. Также он добавил, что Шатунов покинул группу "Ласковый май"."С этого момента на всех концертах Юры, которые пройдут за рубежом, а также в нашей стране, к сожалению, Юра будет исполнять только свои песни", – заявил продюсер в своем микроблоге.Поклонники были тогда шокированы внезапным заявлением. Некоторые предположили, что Разин и Шатунов серьезно поссорились. Другие подчеркнули, что певец совершил огромную ошибку.