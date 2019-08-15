Юлия Михалкова заявила, что раньше боялась высоты. Своими рассуждениями она поделилась в соцсети.

Юлия Михалкова заявила, что раньше боялась высоты. Своими рассуждениями она поделилась в соцсети.Звезда юмористического шоу "Уральские пельмени" активно ведет Instagram. Юлия Михалкова делится размышлениями, советами, сопровождая все красивыми снимками. Недавно актриса призналась, что раньше боялась высоты. "У любого, дажесамого сильного человека есть свои фобии. Я, например, долгое время бояласьвысоты. А вы?" – спросила Михалкова.По ее словам, страхи помогают человеку выжить, но с ними нужно бороться, потому что они мешают спокойно жить идвигаться дальше. "Страх – это тактика выживания", -добавила актриса.Многие пользователи Сети согласились со звездой и рассказали, от чего испытывают ужас и как его преодолевают, сообщает .Ранее рассказала, что помогает ей менятьсебя и мир. Она считает, что невозможно жить без вдохновения, которое придает человеку полноту жизни, способствует достижению поставленных целей и движению вперед.