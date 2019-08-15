Аэропорт Шереметьево станет еще доступнее. От южных терминалов к северным, в том числе в направлении терминала B, сегодня начали возводить железную дорогу. Она позволит пассажирам Аэроэкспресса добираться к пунктам регистрации без лишних пересадок. И увеличит пропускную способность крупнейшего в России аэропорта.

Аэропорт Шереметьево станет еще доступнее. От южных терминалов к северным, в том числе в направлении терминала B, сегодня начали возводить железную дорогу. Она позволит пассажирам "Аэроэкспресса" добираться к пунктам регистрации без лишних пересадок. И увеличит пропускную способность крупнейшего в России аэропорта.Новая остановка "Аэроэкспресса" будет прямо напротив терминала B. Здесь появится вокзальной комплекс, из которого пассажиры через крытый наземный переход смогут попасть к стойкам регистрации. Для этого еще нужно достроить подкову — так называют железнодорожную ветку, которая свяжет северную и южную часть Шереметьева.Строительство завершится в 2021 году. "Аэроэкспресс" по прежнему будет прибывать в южную часть аэропорта, то есть к терминалам D, E И F. Дальше, на том же поезде или пересев на шаттлы, пассажиры смогут доехать до терминала B и C.Сейчас приехав на "Аэроэкспрессе" в Шереметьево добраться до северной части можно по подземному туннелю. Но напрямую — гораздо удобнее.Рядом с терминалом B достраивают терминал C1, он начнет работать через год. Дальше появятся еще два новых терминала — C2 и G. В итоге пассажиропоток может увеличиться до 100 миллионов человек в год. Это в два раза больше чем сейчас. Понятно, что существующее мини-метро с таким потоком не справится."С учетом наших планов для обеспечения комфортного доступа пассажиров и роста траффика реализуется этот проект", — рассказал Сергей Папков, заместитель генерального директора по строительству аэропорта Шереметьево.После 2024 года начнется строительство ещё одной железнодорожной ветки, которая свяжет северную часть аэропорта с Савеловской линией. Аэроэкспрессы смогут сразу из Москвы доставлять пассажиров к новым терминалам. То есть поезда будут отправляться с Белорусского вокзала, но на подъезде к аэропорту разъезжаться в разные стороны."Сегодня мы имеем объем движения в 38 пар поездов, в перспективе — 72, они будут поровну делиться между терминалами", — рассказал Андрей Макаров, заместитель генерального директора ОАО ''РЖД'.Чтобы пустить в два раза больше поездов на существующей ветке аэроэкспресса между Белорусским вокзалом и Шереметьево будут проложены дополнительные железнодорожные пути.