Жанна Мартиросян поделилась новым снимком, на котором похвасталась пухлыми губами. Фотография шокировала ее подписчиков.

Жанна Мартиросян поделилась новым снимком, на котором похвасталась пухлыми губами. Фотография шокировала ее подписчиков.Недавно жена юмориста опубликовала новое фото с огромнымигубами и сразу же получила в свой адрес массу негативных отзывов. ПользователиСети отметили, что Жанна стала похожа на куклу и потеряла своюиндивидуальность, поведясь на моду.В посте Жанна Мартиросян стала всем советовать салонкрасоты, где она преобразилась. "Девочки, хочу вам посоветоватьсалон красоты "Золотая рыбка". "Не далаприрода мать, сделаем, мать твою, сами"– вот лозунг клиентов "Золотой рыбки", -написала девушка. Она отметила, что специалисты помогут каждой осуществить мечту и стать обладательницей пухлых губ, которые "покакой-то нелепой, чудовищной ошибке не достались от природы".К счастью,это оказалось просто шуткой. Жанна использовала фотошоп, тем самым онапродемонстрировала, как нелепо и смешно выглядят девушки, которые переборщили спластическими операциями.Многие подписчики по достоинству оценили юмор ЖанныМартиросян и отметили, что она достойная жена своего мужа-комика. Некоторыепосчитали, что в таком образе она имеет сходства с Викторией Боней.Важно отметить, что однажды жена все желожилась под нож пластического хирурга. В своей книге "Дневник женыюмориста" она посвятила целую главу причине, по которой решилась на такойшаг. Оказывается, Жанна сделала ринопластику из-за того, что ее нос критиковалилюди."Почему на лице у жены знаменитого человека нос с горбинкой."Вы уже взрослая мадам, вам не стыдно носить на лице вот это? Вы – женапубличного Носа, а нос у вас непубличный!!! Вам не стыдно выставлять в вашпрофиль фотографии в профиль? Вы что, не понимаете, что вы пугаете нас!!! Игубам своим передайте, что они узкие и некрасивые! XXI век на дворе – накачайтеих!", – цитировала злобных хейтеров Жанна в своей книге. Тогда девушкарешила, что, действительно, нужно изменить форму носа, но вот свои губы,которые считают узкими и некрасивыми, она увеличивать пока не собирается.