Стали известны уточненные данные по аварийной посадке лайнера Airbus A-321 в аэропорту Жуковский. На его борту находились 234 человека, включая семерых членов экипажа.

Стали известны уточненные данные по аварийной посадке лайнера Airbus A-321 в аэропорту "Жуковский". На его борту находились 234 человека, включая семерых членов экипажа.Самолет "Уральских авиалиний" следовал из Жуковского в Симферополь. Через 15 минут после взлета у него загорелся двигатель — туда попала птица. Лайнер вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.Погибших и пострадавших нет. Спецслужбы ведут тушение возгорания.