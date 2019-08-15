Однако полицейские изъяли игорное оборудование

Однако полицейские изъяли игорное оборудованиеЖителя Коврова подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр.В середине 2018 года официально безработный мужчина установил игровые терминалы. Их он разместил в людных местах – барах и кафе, помещениях для обслуживания автомобилей.В августе 2019 года полицейские изъяли игорное оборудование. Мужчина признал свою вину.Расследование уголовного дела обеспечивается сопровождением ОЭБиПК ОМВД России «Ковровский».