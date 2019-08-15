Общая масса веществ превысила 25 граммов

Общая масса веществ превысила 25 граммовЖитель Покрова нашел сайт, на котором предлагали приобрести сильнодействующие препараты, способствующие наращиванию мышечной массы. Однако они содержат в своем составе вещества, которые запрещены в России. Воспользовавшись предложением, мужчина оплатил заказ. Через некоторое время с территории одного из соседних государств ему пришла посылка с препаратами.Общая масса запрещенных веществ превысила 25 граммов.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ. Ему грозит до 7-ми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.