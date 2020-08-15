Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 240; больных с признаками внебольничной пневмонии – 45.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 240; больных с признаками внебольничной пневмонии – 45.Также по состоянию на 13 августа на стационарном лечении находились 43 пациента с ОРВИ и 396 – с пневмонией, сообщил Роспотребнадзор по Владимирской области.5262 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 13 августа – 13 человек.За период наблюдения в области отмечено 178 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.