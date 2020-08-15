Ольга Дибцева сообщила фанатам о том, как назвала дочь. Актриса родила наследницу в конце 2019 года.

Ольга Дибцева сообщила фанатам о том, как назвала дочь. Актриса родила наследницу в конце 2019 года.Звезда поделилась в "Инстаграм" снимками с ребенком на руках. На фотографиях молодая мать предстала в белоснежном наряде с оголенными плечами, а малышку нарядили в платье нежно-розового цвета. "Знакомьтесь, Симоша", – написала Ольга Дибцева, добавив к посту эмодзи в виде сердца.Артистка приняла от фанатов множество комплиментов в адрес дочери. "Красавица, как и мама", "Такая сладенькая булочка", " На папу похожа", "Божечки! Ну что за космически красивые девочки!!", "Какая прелестная. Очень осмысленный взгляд", " Какая красота! Просто картина", – прокомментировали снимок фолловеры микроблога. Всем, кто поделился мнением, актриса ответила словами благодарности.14 Авг 2020 в 5:29 PDTРанее Ольга Дибцева сообщала, что брала дочь в авиапутешествие. Артистка переживала о том, что девочка тяжело перенесет перелет в Геленджик и устроит истерику. Однако все прошло хорошо, в самолете малышка не плакала и не капризничала.