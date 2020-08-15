Аттестат об основном общем образовании в 2019 году получили около 13 тысяч выпускников школ (на 2 тыс. больше, чем в 2015 году), о среднем (полном) общем – 5,6 тысячи выпускников (на 290 человек больше).

Аттестат об основном общем образовании в 2019 году получили около 13 тысяч выпускников школ (на 2 тыс. больше, чем в 2015 году), о среднем (полном) общем – 5,6 тысячи выпускников (на 290 человек больше).В последнее время растет интерес к среднему профессиональному образованию. Если в 2015-м выпуск специалистов среднего звена был на уровне 4,1 тысячи, то в прошлом - 4,7 тыс. человек, подсчитал Владимирстат.Среди выпускников колледжей и училищ самыми многочисленными являются специалисты в сфере здравоохранения, гуманитарных наук, экономики и управления, образования и педагогики.По сравнению с 2015-м произошло снижение выпуска специалистов среднего звена по специальностям «воспроизводство и переработка лесных ресурсов», «экономика и управление», «металлургия, машиностроение и металлообработка». В то же время зафиксирован рост выпускников по специальностям здравоохранения, архитектуры и строительства, сферы обслуживания, сельского и рыбного хозяйства.Высшее образование - в приоритете. В настоящее время во Владимирской области работают 9 организаций высшего образования (3 самостоятельных и 6 филиалов). Из них 7 ВУЗов - государственных и 2 частных. В государственных ВУЗах на начало сентября 2019 года обучались 26 тыс. студентов, из них половина обучалась заочно, 43% – предпочли очную форму обучения и 7% – очно-заочную (вечернюю) форму обучения.Обучение в частных вузах выбрали 422 студента, среди них очно обучались только 66 человек, большая часть (84 %) учились заочно.Две трети студентов обучались с полным возмещением затрат (платно) и только одна треть обучалась за счет федерального бюджета.По сравнению с 2015 годом число принятых в ВУЗы снизилось на 700 человек. На обучение по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в 2019 году поступили 8 тысяч студентов. Выпущено специалистов, бакалавров и магистров – 6,5 тысячи, это на 1,3 тыс. меньше чем в 2015 году.Происходит снижение числа выпускников почти по всем группам специальностей. Исключение - специальности сферы обслуживания (сервис, туризм, торговое дело, гостиничное дело), где число выпускников, например, по сравнению с 2015 г., увеличилось в 3 раза (277 человек) и «образование и педагогика» рост в 1,3 раза (выпущено 874 специалиста).Самыми многочисленными являются выпуски специалистов в области экономики и управления, гуманитарных наук, образования и педагогики.