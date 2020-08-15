"Противоправная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве и представителями Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж.Противоправная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Затем представитель якобы «пострадавшей» фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности, исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. По исполнительному производству с банковского счета должника денежные средства списывались на счет ФССП. После этого истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей.Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 193.1 УК РФ.Проведено более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные ключи системы «банк-клиент» и печати свыше двухсот юридических лиц, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.