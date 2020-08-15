Президент Белоруссии Александр Лукашенко дозвонился российскому лидеру Владимиру Путину. Политики обсудили обстановку в стране после выборов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дозвонился российскому лидеру Владимиру Путину. Политики обсудили обстановку в стране после выборов.Выборы президента Белорусии, победу в которых одержал Александр Лукашенко, обернулись неожиданными проблемами для переизбранного президента. Народ с таким подсчетом голосов не согласился и вышел на улицы.Для того, чтобы обсудить сложившуюся в Белоруссии обстановку Александр Лукашенко дозвонился президенту России Владимиру Путину. Более подробных деталей беседы в прессу пока не просочилось.Напомним, ранее Александр Лукашенко озвучивал свое желание связаться с Владимиром Путиным. Он отметил, что напряженная обстановка в Белоруссии грозит выйти за контролируемые пределы и распространиться в том числе и на Россию.Президент Белоруссии выразил уверенность, что обстановку в стране накаляет некое вмешательство извне. Он также рассказал о наличии среди протестующих провокаторов из западных стран.Впрочем. до этого Александр Лукашенко обвинял в попытке дестабилизации ситуации в стране граждан России. Еще до выборов были жестко задержаны 32 россиянина, которых белорусские государственные СМИ моментально окрестили российскими боевиками.Кроме того, во время самих протестов местные правоохранители грубо задерживали журналистов из России, обвиняя в работе при отсутствии аккредитации. При этом разрешение на работу им попросту не выдавалось.