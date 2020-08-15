Выборы президента Белоруссии обернулись победой действующего главы государства Александра Лукашенко и массовыми протестами против него. На протяжении нескольких дней люди выходили на улицу, чтобы выразить свое несогласие, а правоохранители их избивали.

Выборы президента Белоруссии обернулись победой действующего главы государства Александра Лукашенко и массовыми протестами против него. На протяжении нескольких дней люди выходили на улицу, чтобы выразить свое несогласие, а правоохранители их избивали.На протяжении первых дней протеста и жестоких попыток разгона демонстраций Александр Лукашенко не просто хранил молчание – никто не мог даже точно сказать где он находится. Однако в конце концов он все же прервал молчание и оценил обстановку в стране."Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация", – заметил президент Белоруссии. Тем не менее, добавил он, хватает и проблем, и требующих вопросов решений. "Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит", – объяснил Александр Лукашенко.А происходит с точки зрения Лукашенко следующее – против Белоруссии идет направленная извне агрессия. "Уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины", – пожаловался он на провокаторов.Впрочем, не стал он отрицать, что есть среди протестующих и граждане Белоруссии. В первых рядах на демонстрациях идут люди в основном с криминальным прошлым, уверен Александр Лукашенко. И только после иностранных провокаторов и бывших бандитов на улицу выходят простые белорусы, дети, которых используют как пушечное мясо.