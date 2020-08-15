Как стало известно meta-ratings.com.ua - вратарь «Зенита» Андрей Лунев восстановится после травмы к сентябрю.

«Зенит» рассчитывает задействовать Лунева в официальных матчах после игр сборной России в Лиге наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).

Первым матчем «Зенита» после сентябрьской паузы на игры сборных станет встреча с тульским «Арсеналом», запланированная на 12 сентября.

Напомним, Лунев получил травму в матче 28-го тура прошлого сезона РПЛ с «Ахматом» (1:1).

В минувшем сезоне РПЛ Лунёв провёл за «Зенит» 19 матчей, в которых пропустил одиннадцать голов. «Сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России, обеспечив себе титул после победы над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре РПЛ.