И матери становятся одиночками.

И матери становятся одиночками.По данным последней переписи населения в регионе проживало 292 тысячи супружеских пар, среди них молодые пары составляли всего 18% (53,5 тысячи пар).Большинство молодых семей (более 78%, почти 42 тыс. пар) имели детей моложе 18 лет. Одного ребенка имели 70% молодых пар, двух детей - 27% , трех и более - около 3% молодых пар, сообщил Владимирстат.Интересно заметить, что у 8 пар этого возраста дети старше 18 лет.Перепись дала картину и по неполным семьям, где дети проживали с одним из родителей. Доля мам до 35 лет от общего числа одиноких мам составляла – 57%, а пап - 48%.Среди молодых одиноких матерей (до 35 лет) 83% имели 1 ребенка, 15% - 2, 1,7% - 3 детей. Среди отцов-одиночек 91% имели 1 ребенка, 9% - 2 детей, 0,6% - 3 детей. Многодетных мам, воспитывающих 4 –х и более детей, во Владимирской области оказалось 115 человек, а пап - только трое.