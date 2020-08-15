В августе и сентябре наш регион ждёт немало ярких событий в культурной сфере.
В августе и сентябре наш регион ждёт немало ярких событий в культурной сфере.
Мы уже сообщали, что в этом году "Музыкальная экспедиция"
21 августа откроется джазовой феерией в Патриаршем саду
Владимира. 22 августа следующей точкой станет действующий Дюкинский карьер, находящийся рядом с природным заказником
на территории группы компаний Судогодского карьероуправления «Известняки и Доломиты».
23 и 25 августа слушатели смогут насладиться камерной музыкой на фоне историко-архитектурных ансамблей в Юрьеве-Польском и Гороховце.
Финальным аккордом фестиваля
26 августа
станет концерт на территории научно-производственного центра
«Генериум» в посёлке Вольгинский Петушинского района
. В этот вечер артисты адресуют свой музыкальный подарок медицинским и научным работникам Владимирской области – за их мужество и упорство
А также новый кинофестиваль «Время молодых» в Суздале (28 августа), акция «Ночь кино» (29 августа), фестиваль Дениса Мацуева «Alma Mater в Суздале» (30-31 августа).
Выставочный проект «Связь времён» в областном Центре пропаганды изобразительного искусства, который представит шедевры западноевропейской и русской живописи (5 сентября)ю
Открытие памятника А.В. Суворову в селе Кистыш Суздальского района (12 сентября) и много других интересных мероприятий.