Пикетирующие "белый дом" активисты добились того, что губернатор лично пригласил их 19 августа на заседание по решению вопроса с домом в Коммунаре.

Пикетирующие "белый дом" активисты добились того, что губернатор лично пригласил их 19 августа на заседание по решению вопроса с домом в Коммунаре.Напомним, что в микрорайоне Владимира больше года не могут ввести в эксплуатацию из-за двух лишних этажей. Вопрос затрагивает охранную зону всемирно известных Успенского и Дмитриевского соборов, которые расположены как раз на противоположном берегу Клязьмы. В итоге, дом внесен Минстроем в список проблемных объектов. А купившие в нем квартиры дольщики не могут вселиться — официально дом нельзя принимать в эксплуатацию.утверждения план-графика, предполагающего ввод дома в эксплуатацию и получение квартир дольщиками до конца этого года.