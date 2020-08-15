Сотрудники полиции выразили слова соболезнования родным и близким Антона Акатова и почтили память погибшего минутой молчания...

12 августа 2010 года при исполнении служебных обязанностей погиб старшина милиции Акатов Антон Васильевич.Совместно с сотрудниками экипажа Акатов Антон исполнял служебные обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на обслуживаемой территории. Находясь на Профсоюзной улице, около 00 часов 30 минут полицейские заметили двух подозрительных граждан. Было принято решение проверить их документы. Увидев сотрудников полиции, один из неизвестных убежал, а второй, не желая быть задержанным, достал оружие и произвел выстрелы в сторону сотрудников органов внутренних дел.Старшина милиции получил смертельное ранение в голову, от которого скончался на месте происшествия.Почтить память сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей, милиционера отдельной роты ППСМ ОМВД России по Обручевскому району старшины милиции Акатова Антона Васильевича прибыл его бывший руководитель, ныне заместитель начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области начальник полиции генерал-майор полиции Дмитрий Баранов, а также заместитель начальника УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Вячеслав Трифонов, помощник начальника УВД по ЮЗАО подполковник внутренней службы Сергей Сорокин, председатель Совета ветеранов УВД Александр Нестеров, руководящий и личный состав Управления и ОМВД России по Обручевскому району, друзья и близкие.Сотрудники полиции выразили слова соболезнования родным и близким Антона Акатова и почтили память погибшего минутой молчания. По окончанию мероприятия присутствующие возложили цветы и венки к мемориальной доске.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 126-75-56