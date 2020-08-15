По информации meta-ratings.kz - руководство Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) запланировало старт сезона-2020/21 на начало сентября.

Ориентировочная дата старта нового чемпионата — 3 сентября. Лига уже подготовила предварительный календарь. Ранее ВХЛ называла ориентировочной датой начала сезона-2020/21 4 сентября, а завершить «регулярку» планировалось 30 апреля 2021 года.

Meta-ratings прежде сообщал, что начало нового сезона ВХЛ может быть отложено на октябрь из-за сложной эпидемиологической ситуации в командах лиги и российском хоккее в целом, где во многих клубах ежедневно фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19.

Минувшие сезоны в КХЛ, ВХЛ и МХЛ были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. Позже было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в российском клубном хоккее.