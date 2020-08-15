Россельхознадозр довел до логического завершения поднятую "Вестями" в прошлом году тему.

Россельхознадозр довел до логического завершения поднятую "Вестями" в прошлом году тему.Вступило в силу постановление о признании хозяйства виновным в административном правонарушении, с назначением штрафа в размере 400 тысяч рублей. Оно было принято по результатам внеплановой проверки предприятия в июле. Которая признала, что данный сельхозучасток необходимо привести в нормативное состояние. Проверяющие указали на то, что он зарос сорняками, а также, что на нем неправомерно вырыт ров длиной 120 метров.Напомним, что ранее о содержании и разведении крупного рогатого скота молочного направления.Бумаги были затребованы специалистами Управления Россельхознадзора по Владимирской области отдела государственного ветеринарного надзора в 1 квартале 2020 года.Когда шлавнеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой,сообщила пресс-служба ведомства.В итоге, вапреле 2020 года ОАО «Племзавод» Порецкое» признано виновным с назначением административного штрафа в размере 5000 рублей.О стал декабрьский репортаж «Вестей». В Порецкое мы выезжали по сигналу жителей. Люди, встревоженные экологической ситуацией, писали в различные инстанции. Они жаловались на навозные стоки и скотомогильник на паевой земле.