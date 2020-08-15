На фоне снижения выздоравливаемости в регионе, смертность от инфекции остается прежней.

На фоне снижения выздоравливаемости в регионе, смертность от инфекции остается прежней.В первой половине июля в сутки из больниц выписывали около сотни выздоровевших. Затем этот показатель резко упал - до 10-20 человек в день.Однако за минувшие 24 часа подтверждены еще 4 смерти от коронавируса. Общее количество погибших достигло 182.Также выявлено еще 23 новых случая заражения.Общее количество заболевших достигло 5923, во Владимире - 1005.При этом большинство заболевших - 5277 - уже выздоровело.