Танцы, музыкальные инструменты, спектакли - всё это сегодня проходит в Суздале. Гостей встречают артисты на ходулях и мимы.

Танцы, музыкальные инструменты, спектакли - всё это сегодня проходит в Суздале. Гостей встречают артисты на ходулях и мимы.Место фестиваля - территория торговых рядов и Кремля. По словам организаторов, интересно будет всем, ведь в программе не только кукольные, но и драматические спектакли.Порадовать зрителей приехали актеры со всей России. В основном это представители Санкт-Петербурга, Москвы, Ульяновска, Белгорода и Владимира.Вечером художники и артисты будут создавать карнавальные костюмы для гостей фестиваля. А в конце дня пройдёт торжественное театральное шествие.