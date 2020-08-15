Археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник 15 августа.

Археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник 15 августа.ИсторияДня археологане связана с какими-либо событиями и открытиями, и сам праздник не является ни государственным, ни национальным.Археология — (от греческогоarchaios— древний иlogos— учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука.Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно себе представить.Во Владимирской области раскопки ведутся постоянно уже на протяжении почти 200 лет. Недавние работы велись или продолжаются и сейчас сразу в нескольких местах.Совсем недавно Волжская экспедиция Института археологии РАНXII – начала XIII века — украшение, которое привешивалось к парадному головному женскому убору. Подобные колты известны в украшениях из богатых древнерусских кладов XIII века, но в Суздале такая подвеска найдена впервые.В городском парке Гороховца исследованыНапомним, что город в 2018-м вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и в 2019 году получил 50 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство парка. При проведении работ на главной парковой аллее были обнаружены захоронения, в связи с чем благоустройство в этой части парка было приостановлено до завершения археологических исследований.Во многом Владимирский край - сам по себе родина российской археологии. Здесь родился Алексей Уваров - ученый, основатель Государственного исторического музея в Москве, отец русской археологии.Портрет написан с фотографии, уже после смерти графа, по заказу его супруги Прасковьи Сергеевны. Она была младше мужа на 15 лет, красавица, с отличным образованием - на балах никогда не сидела в сторонке,А вот - настоящий археологический детектив! У Фелоровского клада - детективная история. Его конфисковали у черного копателя в ноябре 2016-го. Тогда он успел продать около 300 монет.Три года назад место находки обследовали археологи. Они нашли еще 523 монеты. Повезло, что черный археолог не успел продать 5 предметов, которые представляют особую ценность. Уникальные рубленые гривны с клеймом.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:«Это серебряные слитки, которые использовались еще во времена новгородские, как форма оплаты при всевозможных покупках и эти слитки иногда рубились на кусочки. Кстати, отсюда появилось сегодня так хорошо нам знакомое слово рубль».