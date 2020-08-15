Сообщники получали доступ к интернет-банку клиента, после чего осуществляли ряд операций и похищали денежные средства...

В Северо-Западном округе полицейскими установлена причастность ранее задержанных троих молодых людей к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.В полицию с заявлением обратился представитель одного из банков, расположенных на территории СЗАО. Он сообщил о том, что неизвестный с нескольких кредитных счетов, оформленных на клиентов банка, списал денежные средства. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в г. Благовещенске и Челябинске задержали двоих 20-летних молодых людей и 20-летнюю девушку. Установлено, что один из злоумышленников являлся бывшим работником местного банка. Он знал, каким образом проводится проверка службой безопасности, как ее можно обойти, а также воспользовался данными анкет заявителей. Совместно с другими задержанными мужчина приобретал в сети интернет недостающую информацию. После они звонили в банк, представлялись его клиентами, сообщали необходимые данные и оставляли заявку на смену номера телефона в онлайн-банке. Таким образом, сообщники получали доступ к интернет-банку гражданина, после чего осуществляли ряд операций и похищали денежные средства.Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-группа УВД по СЗАО(499) 192-59-56