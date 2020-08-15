А сейчас берем в руки "обыкновенную" проволоку. И добавим к ней немного вдохновения. Из этого материала многие крутили в детстве колечки , а мастера с древности создают настоящие ювелирные шедевры. 1. Знакомимся с Еленой Лукьяновой и ее украшениями.

А сейчас берем в руки "обыкновенную" проволоку. И добавим к ней немного вдохновения. Из этого материала многие крутили в детстве колечки , а мастера с древности создают настоящие ювелирные шедевры. 1. Знакомимся с Еленой Лукьяновой и ее украшениями.Витиеватые узоры, нежные лепестки, массивные серьги и браслеты. Сложно поверить, но эти украшения Елена Лукьянова сделала из обычной медной проволоки.Елена Лукьянова:- Здесь использованы крылья жук-златка. Они бывают изумрудно-зелёные , зелёные, синие , бронзовые, золотистые. Очень разных оттенков.Внизу - подложка - каркас из проволоки. По бокам всё заделано проволокой так, чтобы при ношении ничего с крылышками не случилось.Вайрворкинг - от английского "wire" - "проволока". Украшения в этой технике Елена увидела в интернете. Купить их было негде. Техника была не так популярна. Значит - нужно сделать самой.Елена Лукьянова:- Если года два сидеть по 8 часов в день, да, то можно выйти на более-менее приемлемый уровень.На ощупь - абсолютно гладкие, кожу не царапают. Главное - правильно сделать плетение. Так, чтобы не найти ни начала, ни конца.Проволока хорошо сочетается с кораллами, полудрагоценными камнями и натуральным жемчугом. Как в этой работе: каркас из проволоки держит скелет морского ежа. Но особенно мастерице нравится делать цветы.Елена Лукьянова:- Я обожаю Анютины глазки. Но, если засушивать их, вставлять в какие работы, они получаются плоские и некрасивые. Поэтому я подумала, почему бы мне не сделать Анютину глазку.Елена плетет украшения из двух проволок: толстой и тонкой. Работу мастерица начинает с лейкопластыря.Елена Лукьянова:- Без этого у меня на руках уже не осталось бы кожи. Потому что проволока тянется руками. Проволока жёсткая и кожа сдирается.Узор делается из тонкой проволоки. Её надо переплести между остальными прутьями. Каждый виток зажимается плоскогубцами - так лучше держится узор. Работы могут быть цвета чёрной, зелёной и коричневой патИны. Оттенки - разные. Их украшения выбирают сами.Елена Лукьянова:- Какого цвета они получатся, предсказать не получится. У меня получалась оливковая патина. Потом я пыталась повторить, невозможно. Они как хотят, так и живут себе. У этих вещей свой характер, они ведут себя, как им заблагорассудится.Сейчас Елена работает над коллекцией насекомых. На подходе уже стрекоза. А в планах - семья жуков.Нина Глизница, Семён Карпов, "Вести-Владимир".