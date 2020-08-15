А теперь время утренней зарядки. И пройдет она сегодня в стиле брейк-данс.

А теперь время утренней зарядки. И пройдет она сегодня в стиле брейк-данс.- На связи наша спортивная Юлия Шувалова. Юлия, мы готовы учиться...Юлия Шувалова, корреспондент:- Доброе утро, Татьяна. Сегодня мы будем покорять новый вид спорта - брейкинг. Дебют этого танцевального направления будет под руководством Арарата Акопяна, тренера команды Navigator King. Арарат, здравствуйте. С чего следует начать новичку?Арарат Акопян, тренер команды "NAVIGATOR KINGS":- Здравствуйте. Нужно начать с разминки, потому что разминка - это основополагающее хорошей тренировки. Травмы никто не хочет получать. И с простых движений начнем.- Упражнения, звук! Слушем, смотрим, учимся, и - делаем!Юлия Шувалова, корреспондент:- Одного занятия мало, чтобы научиться выполнять все профессиональные элементы и трюки, поэтому я остаюсь на дальнейшую тренировку с "Navigator Kings".