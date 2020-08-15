Сегодня поклонники русского рока вспоминают группу "Кино" и ее лидера Виктора Цоя. Ровно 30 лет назад он трагически погиб в автокатастрофе под Ригой. Ему было всего 28 лет.

Сегодня поклонники русского рока вспоминают группу "Кино" и ее лидера Виктора Цоя. Ровно 30 лет назад он трагически погиб в автокатастрофе под Ригой. Ему было всего 28 лет.Во Владимире, как и во многих других городах есть мемориальная стена, посвященная легендарной группе. Сегодня в 6 часов вечера на этом месте запланирован памятный концерт. А этим утром с нами Александр Сыпченко. Он очень любит "Кино" Виктора Цоя и кино. как вид искусства. И знает о нем практически все.- Доброе утро, Александр, ждем как всегда самого интересного...Александр Сыпченко, киноман:- Виктора Робертовича Цоя нет с нами уже 30 лет. Сегодня мы попытаемся порассуждать какой могла быть его киносудьба...- Смотрим и слушаем! Напомню, что у мемориальной стены в честь Цоя пройдет сегодня памятный концерт. начало в шесть вечера.